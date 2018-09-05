قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه يتفهم الحديث حول حدوث خلل بعد تحرير سعر الصرف بارتفاع الأسعار وعدم تناسق دخل المواطنين مع الأسعار الجديدة، إلا أن الدولة كانت في كارثة في هذا التوقيت قبل اتخاذ هذا القرار.



وأضاف في لقاء مع برنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء: «أرفف السوبر ماركت كانت قد بدأت في التفرغ، وكانت الكهرباء تنقطع والأطباء يجرون عمليات جراحية على ضوء كشاف الموبايل، لأننا لم نكن نمتلك المال ونستثمر لإصلاح مشكلة الكهرباء، ولم نكن قادرين على شراء الدواء لعدم توافر العملة الصعبة».



وذكر أن انهيار الاقتصاد يعني عدم توفر السلع والخدمات، إلا أن الدولة تداركت هذا الأمر، قائلًا: «لحقنا مصر»، مشيرًا في هذا الصدد إلى المشاكل الاقتصادية في الأرجنتين، التي طالبت صندوق النقد الدولي بتوفير 50 مليار دولار لعدم الانهيار، وفق قوله.



وأشار إلى خروج شركات طيران من مصر قبل تحرير سعر الصرف، وإغلاق عدد من المستثمرين لمصانعهم لعدم وجود عملة صعبة، فضلًا عن وجود تضخم لأن التمويل كان من الدين وليس من موارد حقيقية، وفق قوله.



