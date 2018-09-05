قال محمود عسقلاني، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، إن حملة مقاطعة الفاكهة حققت نتائج إيجابية، مشيرًا إلى انخفاض أسعار الفاكهة على مدار أمس واليوم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة في مصر»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن هناك انخفاضًا في المسحوبات من الأسواق الجملة، متابعًا: «نقيس حالة الركود من خلال القوة الشرائية في سوقي العبور و6 أكتوبر».

وأشار إلى تواجده حاليًا في أحد شوارد الفاكهة والخضروات بمحافظة أسيوط، مؤكدًا: «إن المسحوبات منه أقل من المعتاد منذ أول أمس».

وتابع: «انخفاض أسعار الفاكهة، جاءت نتيجة خوف التجار والباعة من ركود البضاعة لديهم نتيجة حملات المقاطعة، مستطردًا أن سعر كيلو العنب انخفض حاليًا إلى 15 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا، بينما وصلت الجوافة إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد بدلًا من 20 جنيهًا».

واقترح إنهاء الحملة بحلول الجمعة المقبلة، معقبًا: «استمرارها لمدة أطول يمكن أن يؤثر على الفلاحين والتجار بشكل لا نسعى إليه، فنحن لا نريد الإضرار بالآخرين، والحملة كانت مجرد قرصة أذن، لردع المغالاة في رفع الأسعار».