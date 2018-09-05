تعميم ماكينات «الفكة» على كافة محطات مترو الأنفاق بخطة مستقبلية

قال عبد الرؤوف الأحمدي، رئيس مصلحة سك العملة، إن وضع ماكينة صراف آلي بمحطة مترو الشهداء، لتوفير «الفكة» للمواطنين، يستهدف الحفاظ على حق الركاب في الحصول على «الباقي»، وتأكيدًا بأن الدولة لا يوجد بها أي أزمة في «الفكة».

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أنه تم اختيار محطة الشهداء، تحديدًا لأنها يرتادها عدد كبير من الركاب، بينما تستهدف المصلحة الوصول لكافة محطات مترو الأنفاق مستقبلًا، مشددًا أنه لا توجد أية مشكلة في توفير «الفلوس الفكة»، لكافة لهذه الماكينات بعد تركيبها بجميع المحطات، لأن المصلحة توفر لهيئة مترو الأنفاق 250 ألف جنيه يوميًا منذ زيادة أسعار التذاكر.

وذكر أنه الماكينة الثانية ستصل إلى مصر الشهر القادم، لتركيبها بمحطة أخرى، مضيفًا أن الماكينة الجديدة ستكون بسعة تخزينية أكبر من «الفلوس الفكة».

وأوضح أن تغطية كافة محطات مترو الأنفاق، بماكينات الفكة، سيكون بخطة وتنسيق مع هيئة مترو الانفاق، معقبًا أنه سيتم قياس محدى نجاح التجربة لبدء تعميمها.

يذكر أن وزارة المالية، قامت اليوم الأربعاء، بتركيب وتشغيل ماكينة الصراف الآلي التي تتيح للمواطنين الحصول على العملات المعدنية «الفكة» بمحطة مترو الشهداء، تيسيرًا على المواطنين في الحصول على العملات المعدنية «الفكة»، لعدم توافرها في بعض المناطق وخاصة مترو الأنفاق.