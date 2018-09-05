صلاح يحصد جائزة جديدة بعد ترشحه للأفضل في العالم

حصد محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ومهاجم ليفربول الإنجليزي، جائزة افضل هدف عن شهر أغسطس من جانب ناديه، بعد منافسة مع السنغالي ساديو ماني والإسباني ألبرتو مورينو زملاءه بالفريق.

وحصل هدف صلاح في مرمى برايتون في المباراة التي جمعتهما على ملعب "آنفيلد" ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وانتهت بفوز ليفربول بهدف نظيف بعدما نجح الفرعون، في تسجيله بتسديدة أرضية على يمين الحارس الأسترالي ماثيو رايان حارس مرمى برايتون في الدقيقة 23 من عمر اللقاء (طالع التفاصيل)

ونشر الليفر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، فيديو للأهداف التي تم ترشيحها للأفضل عن شهر أغسطس وكتب "بكل الهدوء والتركيز والمهارة، صلاح.. يحصد جائزة ليفربول لأفضل هدف عن شهر أغسطس".

يذكر أن صلاح قد دخل القائمة المختصرة لجائزة الأفضل في العالم لعام 2018، والتي أقيم حفلها أمس الأول في لندن، وشهدت اختياره بجانب الثنائي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ولوكا مودريتش نجم ريال مدريد. (طالع التفاصيل)