إعلامية أمريكية تبث فيديو لركاب طائرة الإمارات المحتجزة بعد نزولهم في أمريكا

نشرت "إيرين سايكس" إحدي الوجوه الإعلامية المشهورة في مجال الأزياء واللياقة البدنية، فيديو مصور على حسابها الشخصي "تويتر"، من داخل طائرة الإمارات المحتجزة في أمريكا؛ بعد إصابة 10 أشخاص على متنها بوعكة صحية غير معروف سببها حتى الآن، وأظهر الفيديو وضع المسافرين داخل الطائرة، وطريقة تعامل إحدى المضيفات مع الركاب لتهدئة الوضع خلال الرحلة الجوية للطائرة الإماراتية.

الإعلام العالمي بما فيه الإعلام الأمريكي استطاع مراسلوه أن يتابعوا الوضع مع "إيرين" داخل الطائرة عن طريق كتابة التعليقات على الفيديو الذي نشرته على حسابها الشخصي، والاطمئنان عليها وعلى الركاب.

صورة (1)

كانت الطائرة الإماراتية "EK203"، أقلعت من "دبي" متجهة الى مدينة "نيويورك" الأمريكية، في الوقت الذي فوجئ فيه ركاب الطائرة بإصابة 10 منهم بوعكة صحية غير معروف ماهيتها حتى الآن.

غردت "إيرين" مرة أخري قائلة: "حسنا إن الأشخاص المريضون يجلسون مع الأشخاص الأصحاء الآن على الطائرة".

Filling out #cdc passanger intake forms now. Still sick people on board commingled with not-sick (well, for now 🙄) @emirates #emirates #emirates203

ونشرت فيديو آخر يوضح طريقة تعامل سلطات الصحة الأمريكية مع ركاب الطائرة، عقب هبوطهم في مطار "جون كينيدي"، في "نيويورك"، وكتبت "خرجنا من الطائرة وهناك فتاه أمامي حامل إنه وضع سيئ".

Getting off plane & getting temperatures checked. The girl in front of me is pregnant, poor thing! #emirates #emirates203 pic.twitter.com/qRZaCBijZ1

يذكر أن شركة طيران الإمارات أعلنت مساء اليوم الأربعاء، أن عدد الأفراد المصابين بوعكة صحية على رحلة الطائرة الإماراتية، المنطلقة من "دبي" تجاه "نيويورك" هم 10 مرضى فقط، تلقتهم السلطات الصحية المحلية كأي إجراء احترازي وجميع الباقين سينزلون قريبا من الطائرة مؤكدا على أن السلامة والرعاية لعملاء طيران الإمارات هي أولويتهم الأولى.

Statement: Emirates can confirm that about 10 passengers on #EK203 from Dubai to New York were taken ill. On arrival, as a precaution, they were attended to by local health authorities. All others will disembark shortly. The safety & care of our customers is our first priority.