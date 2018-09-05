محافظ سوهاج يشكل لجنة لمعاينة أحد العقارات التراثية الآيلة للسقوط

كلف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، اللواء يسري خضر السكرتير العام للمحافظة، وصلاح المازني رئيس حي شرق مدينة سوهاج، بالانتقال فورا لمعاينة أحد العقارات التراثية الآيلة للسقوط بالكورنيش الغربي، وذلك بعد تهدم جزء من العقار بالدور الأرضي، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.



وأوضح اللواء يسري خضر، السكرتير العام للمحافظة، أنه تم الانتقال لموقع العقار، وعمل كوردون أمني ومنع مرور المواطنين بمحيطه، وإخلاء المباني المجاورة للعقار حفاظا على سلامة المواطنين، وفصل جميع المرافق، بالتعاون بين الجهات الأمنية وحي شرق مدينة سوهاج، مشيرًا إلى أن لجان فنية وهندسية من الإدارة الهندسية بحي شرق ولجنة المنشات الآيلة للسقوط والطراز المعماري ستقوم بمعاينة المنزل وإعداد تقرير مفصل عن حالته.



ومن جانبه، أوضح صلاح المازني، رئيس حي شرق مدينة سوهاج، أنه فور ورود البلاغ إلى الوحدة المحلية بتهدم جزء من المبنى بالدور الأرضي، تم على الفور التوجه إلى موقع العقار والتنسيق مع الجهات الأمنية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين والعقارات المجاورة، انتظارا للتقرير النهائي من اللجان المختصة عن حالة المبنى.