كارتيرون : صلاح ضمن أفضل 4 لاعبين بالعالم

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بما يقدمه محمد صلاح نجم المنتخب الوطني مع ناديه ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا انه دائمًا ما ينقل صورة طيبة للعالم عن مصر، وأنه يعتبره من أفضل 4 لاعبين بالعالم.

وأشار كارتيرون، خلال حديثه التلفزيوني على قناة النادي الأهلي، إلي ان : "صلاح يعد من أفضل اللاعبين بمركزه في العالم ، وذلك بفضل ما يمتلكه من مهارات وقدارات هائلة".

وأضاف: "يمتلك سرعة كبيرة جدًا، ودائمًا ما يكون مؤثر علي المرمي، ولديه حماس كبير يجعله قادر على مواصلة العطاء داخل الملعب".

وأوضح: "صلاح ضمن أفضل 4 لاعبين بالعالم، إلى جانب البرتغالي كرستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي". لافتًا ان الأخير مازال صغير في السن وأمامه الكثير ليتعلمه ويقدمه.

الجدير بالذكر أن صلاح ينافس كرستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني على جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".