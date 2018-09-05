احتل كتاب الصحفي الاستقصائي الأمريكي المخضرم بوب وودورد، عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، صدارة الكتب الأفضل مبيعا على موقع أمازون، قبل إصداره رسميا المقرر الثلاثاء المقبل.

وجاء كتاب "وودورد" المعنون: "الخوف: ترامب فى البيت الأبيض"، في المرتبة الأولى بقائمة الـ100 كتاب الأكثر مبيعًا التي يتم تحديثها بانتظام على موقع "أمازون" أكبر المتاجر الإلكترونية في العالم، وذلك على الرغم من أن الكتاب سيطرح في 11 سبتمبر الجاري.

وبعد نشر عدد من وسائل الإعلام الأمريكية مقتطفات من الكتاب حقق قفزة قوية بين الكتب السياسية، من المركز الثاني عشر إلى المركز الأول في أقل من 6 ساعات، وفقا لموقع "واشنطن اكزامينر" الأمريكي.

ويتكون الكتاب من 448 صفحة ويبلغ سعره 28.70 دولار

إلى ذلك، يخطط "وودورد" للقيام بجولة ترويجية لكتابه، وستكون أولى محطاته في أحد المراكز الثقافية بنيويورك في اليوم الثاني لطرح الكتاب بالأسواق، حيث يناقش النتائج التي توصل إليها في الكتاب، ويبلغ رسم حضور تلك الندوة 60 دولارا للفرد.

يُذكر أن كتاب "وودورد" المعنون "الخوف: ترامب في البيت الأبيض"، يعتمد على مئات الساعات من المقابلات السرية المسجلة وعشرات المصادر من الدائرة المقربة لـ"ترامب"، وكذلك الوثائق والملفات والمذكرات، بما في ذلك مذكرة مكتوبة بخط يد "ترامب" نفسه.

وكان "وودورد" الصحفي المخضرم بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية قد فاز بجائزتين من جوائز بوليتزر المرموقة، إحداهما عن تغطيته لفضيحة "ووترجيت" التي أدت إلى استقالة الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون.