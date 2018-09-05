محافظ السويس يستعرض مشاكل المحافظة مع نواب المحافظة

استقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، مساء الأربعاء، محمد أبو المجد المصرى، وطارق فاروق متولى، وطلعت خليل عمر، ونانسي نصير، أعضاء مجلس النواب بالسويس.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على التعاون الدائم والتنسيق المستمر بين الجهاز التنفيذى بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب، لتقديم الخدمات لأهالي السويس فى العديد من المجالات.

كما تم استعراض عددا من الملفات والموضوعات والمشاكل التي يعاني منها أبناء السويس، مؤكدين على التنسيق لإقتحام هذه المشاكل.

حضر اللقاء اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس.