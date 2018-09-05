يبدو أن المكسيكي خافير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، استقر بشكل كبير على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة النيجر، المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد "الجيش" ببرج العرب، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019.

مران المنتخب الوطني لليوم الثالث على التوالي في معسكر الفراعنة الاستعدادي لمواجهة النيجر، شهد مشاركة جميع اللاعبين الـ23 في التقسيمة التي أجراها أجيري بين فريقين وقادها بنفسه بمعاونة هاني رمزي المدرب المساعد، وميشيل سالجادو.

كما حرص أجيري الأطمئنان على حالة مروان محسن الذي خاض تدريبات تأهيلية، ومحمد الشناوي حارس المرمي، وتطبيق الطريقة الخططية التي سيتم تنفيذها في مباراة النيجر.

ويحتل منتخب مصر المركز الرابع فى مجموعته بدون رصيد بعد الهزيمة أمام تونس بهدف، والتى تتصدر المجموعة، ثم النيجر ثانية وسوازيلاند ثالثة برصيد نقطة.