كارتيرون : لا أشعر بالغربة في مصر وسعيد بتدريب نادي القرن

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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي أنه لا يشعر بالغربة في مصر، معربًا عن سعادته بتولي الإدارة الفنية لنادي القرن الإفريقي.

وقال كارتيرون خلال لقاء تلفزيوني علي قناة النادي الأهلي:" الأحمر كان دائمًا تحت متابعتي وكذلك الكرة المصرية من واقع مشواري التدريبي بالقاراة السمراء".

وتابع:" عندما كنت مدربًا لمازيمبي الكونجولي كنت أخشى لقاء الأهلي، لا أحب ان أواجه فريق مثله فجميع الأندية في إفريقيا لا تفضل مواجهته كذلك".

وعند سؤاله عن سبب اختياره للقلعة الحمراء قال :" الأهلي مؤسسة كبيرة أكبر من مجرد نادٍ، هو علي قدر كبير من الاحترافية والتنظيم".

وتولى المدرب الفرنسي تدريب فريق الأهلي خلال منتصف يونيو الماضي، واستطاع قيادة المارد الأحمر إلى صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 11 نقطة بعد مرور 5 جولات.