«طلق صناعي» يفتتح مهرجان مالمو للسينما العربية

أعلن «مهرجان مالمو للسينما العربية» بالسويد أن «طلق صناعي» سيكون فيلم افتتاح الدورة الثامنة التي تعقد هذا العام في الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر.



يعرض فيلم «طلق صناعي» مغامرة مجموعة من الشباب المصري يجمعهم حلم الهجرة إلى الولايات المتحدة برغم تباين الشرائح الثقافية والاجتماعية التي ينتمون إليها. الفيلم من تأليف الإخوة دياب، وهو التجربة الإخراجية الأولى للمخرج خالد دياب، ومن بطولة ماجد الكدواني، حورية فرغلي، سيد رجب، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، محمد فراج، والنجم التونسي نجيب بلحسن.



ويقول محمد قبلاوي، مؤسس ومدير مهرجان مالمو للسينما العربية، أنه شاهد فيلم «طلق صناعي» في عرضه الأول بمهرجان دبي السينمائي الدولي، العام الماضي، ورصد ردود الجمهور العربي من مختلف الجنسيات والأعمار والشرائح الثقافية، ومنذ هذه اللحظة بدأ التفكير في ضم الفيلم إلى برنامج مهرجان مالمو للسينما العربية في دورة هذا العام.