قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة لديها مقترحات للتعامل مع الدين وخفض أعبائه، وسيتم الإعلان عنها فور الاستقرار عليها.



وأضاف في لقاء مع برنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الدولة لن تتحدث حول إسقاط فوائد ديون شركاء مصر، لأن هذا من شانه إقلاق الطرف الآخر ودفعه للتفكير بأن مصر غير قادرة على السداد، موضحًا أن الدولة تبحث انتهاج سياسات التحكم في الدين والبدء في خفضه، وهو الأمر الذي بدأ بالفعل بانخفاض الدين العام من 108% إلى 98% في موازنة العام الماضي، بينما تستهدف خفضه إلى أقل من 92% في نهاية العام الجاري.



وأكد أن الحكومة تعمل على الإسراع في سياسة تخفيض الدين وأعبائه، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيعقد عدة اجتماعات خلال سبتمبر الجاري، لهذا الغرض.



وذكر أن الاقتصاد تأثر سلبًا بأوضاع مرت بها مصر، وأدت إلى زيادة التضخم وأثرت على الإنتاج وتعطيل السياحة والصناعات المغذية لها، وعدم إقبال الاستثمارات وخروج الأموال للخارج وقلة السلع في الأسواق وارتفاع السعر.



وتابع: «لم نستطع في ظل الظروف الصعبة تحسين مستوى الدخل وننفق على الخدمات مثل التعليم والصحة، ولكننا أجرينا الإصلاح المؤلم، وكانت نتيجة أن كافة المؤسسات المالية تشيد بأداء الاقتصاد المصري وحدث النمو وتوفرت السلع بشكل أكبر في السوق، ونحتاج للوقت حتى يحدث التوازن».



