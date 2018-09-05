الإعصار «جيبي» يخلف 9 قتلى وأكثر من 340 مصابا في اليابان

ذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأربعاء، أن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 340 آخرين جراء الإعصار جيبي الذي وصفته السلطات بأنه أعتى عاصفة تضرب اليابان في 25 عاما.



وقالت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) إن نحو ثلاثة آلاف شخص قضوا الليل في مطار كانساي الدولي بعد أن اصطدمت ناقلة بجسر يربط المطار ومدينة إيزوميسانو. ولم يصب أي من أفراد طاقم الناقلة الـ11.



وذكرت الهيئة أن المطار ظل مغلقا اليوم الأربعاء مما أدى إلى إلغاء 162 رحلة. وغمرت المياه أحد مدارجه والطابق السفلي من مبنى المطار.



وظلت حوالي 1.3 مليون أسرة، بما في ذلك 1.1 مليون في منطقة كينكي، بدون كهرباء في وقت مبكر الأربعاء، وفقا لشركات الكهرباء المحلية.



وجيبي هو أقوى إعصار يصل إلى اليابسة في اليابان منذ عام 1993، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء كيودو.