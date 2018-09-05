شباب مصر يحصدون ذهبية البطولة العربية للدراجات

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نجح منتخب الدراجات، في تحقيق الميدالية الذهبية، لسباق الفرق ضد الساعة، اليوم الأربعاء، بالبطولة العربية للشباب والمقامة حاليًا في مدينة "مستغانم" الجزائرية، بمشاركة 15 دولة.

واحتل شباب الفراعنة "يوسف زكي، عاصم الحسيني، محمد عبد الرازق، كريم جمال"، المركز الأول، وذلك بزمن امتد إلى ساعة و3 دقائق و17 ثانية.

وجاء الفريق الجزائري المكون من "المختار صابر، مرج أيمن، نهاري محمد، نورة شريف"، بالمركز الثاني، بزمن بلغ ساعة و4 دقائق و57 ثانية.

وحل الفريق العراقي المكون من "كزار حيدر، علي حسن، باقان قاسم، أحمد عبد الخضير" ثالثا، بزمن قدره ساعة و6 دقائق و27 ثانية.

وتقام هذه البطولة على مستوى الكبار، والشباب والشابات، والناشئين والناشئات.

