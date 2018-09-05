كارتيرون يكشف عن أهدافه مع الأهلي

أكد الفرنسي بارتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، أن تحقيق دوري أبطال إفريقيا هو حلمه مع القلعة الحمراء.

وقال كارتيرون خلال حديثه على قناة "الأهلي" : "يوم استقبالي في النادي، وعندما نظرت إلي كأس دوري الأبطال في دولاب بطولات الأهلي، تذكرت القب الذي أحرزته مع مازيمبي الكونجولي، وزاد إصراري على الفوز مع فريقي باللقب الإفريقي".

واضاف: " كان تحدي كبير أن أقبل المهمه في هذا التوقيت الصعب خاصة وأننا الأهلي حقق نقطة وحيدة في أول مبارتين بدور المجموعات من البطولة، لكن بفضل اللاعبين والجهاز الفني استطعنا تصدر المجموعة".

وتابع : " أهنأ اللاعبين والجهاز الفني والطبي لأنهم ساعدونا لمرور الفترة الصعبة التي كنا فيها".

وتولى المدرب الفرنسي تدريب فريق الأهلي خلال منتصف يونيو الماضي، وإستطاع قيادة المارد الأحمر إلى صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 11 نقطة بعد مرور 5 جولات.