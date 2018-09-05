نائب الرئيس الأمريكي يدعو ميانمار للإفراج عن صحفيي رويترز

دعا مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، السلطات في ميانمار إلى الإفراج فورا عن صحفيي رويترز، الصادر بحقهما مؤخرا حكم بالسجن سبع سنوات مع الأشغال الشاقة.



وتم القبض على وا لون (32 عاما) وكياو سوي أوو (28 عاما) في يانجون في ديسمبر بعد تحقيق صحفي في مذبحة لأفراد من أقلية الروهينجا في ولاية راخين غربي البلاد. وتم الحكم عليهما يوم الاثنين الماضي.



وقال بنس عبر تويتر: "كان من الأولى أن يتم الثناء على وا لون وكياو سوي أوو -وليس حبسهما بسبب أعمالهما التي فضحت انتهاكات حقوق الإنسان والقتل الجماعي".



وأضاف: "حرية الدين وحرية الصحافة عنصران أساسيان للديمقراطية القوية. ندعو (حكومة) بورما (ميانمار) إلى العدول عن هذا الحكم وإطلاق سراحهما فورًا".



وكان الصحفيان يحققان في مذبحة لعشرة من الرجال والصبية من عرقية الروهينجا بولاية راخين، وقالا إن الشرطة هي التي أوقعت بهما، وقدمت لهما وثائق قبل اعتقالهما.