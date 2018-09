الخطوط الجوية البريطانية تحيي ذكرى «فريدي ميركوري» بأغنية جماعية لعمال الحقائب

أحيت الخطوط الجوية البريطانية الذكرى 72 لميلاد أسطورة موسيقى الروك الراحل "فريدي ميركوري" بطريقة مبتكرة، فقد نشر حساب الهيئة على موقع "تويتر" مقطع فيديو لعدد من عاملي نقل الحقائب في مطار "هيثرو" وهم يؤدون الأغنية الشهيرة I want to break free لفريق "كوين" الذي أسسه "ميركوري" عام 1970 وكان المغني وكاتب الأغاني الأساسي له حتى وفاته الدرامية بمرض الإيدز عام 1991، وهو في الخامسة والأربعين من عمره.

الخطوط الجوية البريطانية كشفت أن "ميركوري" في سن صغيرة، قبل احترافه الموسيقى، وعندما كان مراهقا قادما لبريطانيا من بلده الأصلي تنزانيا، حاملا اسم "فاروخ بولسارا"، عمل للمرة الأولى في حياته كعامل نقل حقائب في مطار هيثرو ليكسب قوت يومه بعد تخرجه من كلية الفنون كمصمم جرافيك.

ظهر في الفيديو عدد من عمال المطار وهم يحيون ذكرى "ميركوري" بالرقص على طريقته على موسيقى الأغنية الشهيرة التي أنتجت عام 1984 وكتبها زميل "ميركوري" عازف البيس جيتار "جون ديكون" وبيع منها في عامها الأول مليون نسخة في بريطانيا والولايات المتحدة فقط.

وارتدى العمال خلال أدائهم الأغنية شوارب تشبه الشارب الذي تميز به "ميركوري" في حقبة الثمانينيات، وقمصانا تشبه أزياءه المميزة في بعض الحفلات.

يُذكر أن الممثل الأمريكي من أصل مصري "رامي مالك" سوف يجسد دور "ميركوري" في فيلم سيصدر هذا العام عن تاريخ فريق "كوين" باسم "Bohemian Rhapsody" (ملحمة بوهيمية) وومن المتوقع صدوره في أكتوبر القادم في الولايات المتحدة وبريطانيا.

ويشير اسم الفيلم إلى الأغنية الشهيرة التي أصدرها الفريق عام 1973 وتصنف من أفضل الأغاني في تاريخ موسيقى الروك، وأكثرها شعبية، وتحتل المركز الثالث في تاريخ مبيعات الموسيقى البريطانية، واختيرت كأفضل أغنية بريطانية في 60 سنة باستفتاء الإذاعة البريطانية عام 2012.

Freddie for take-off! Watch our baggage handlers pay tribute to former Heathrow baggage handler Freddie Mercury, as we celebrate the Queen legend's birthday ahead of the launch of “Bohemian Rhapsody”, the new Queen movie released on October 24th. pic.twitter.com/aiikvWW0UW