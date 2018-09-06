قالت أشجان محمد، مؤسسة مبادرة «هاخد حقي»، لمواجهة التحرش، إن فكرة تأسيس المبادرة أتت نتيجة لانتشار ظاهرة التحرش بشكل مبالغ فيه، وملفت للنظر في مصر مؤخرًا، وهو ما أثر على صورتها في قطاع السياحة، متابعة: «أصبح هناك كتيب إرشادات على السائحات اتباعها حتى لا يتعرضن للتحرش».

وأضافت «أشجان»، خلال لقائها مع برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن الهدف من المبادرة هو الحد من هذه الظاهرة عن طريق تدريب الفتيات لمواجهة التحرش، وتعريفهن بالظاهرة، ومن ثم العمل على نقل هذه التدريبات إلى فتيات أخريات.

وفي السياق نفسه، أوضحت دعاء عبد الرحيم، منسق عام مبادرة «هاخد حقي»، خلال لقائها مع الفضائية ذاتها، أن المبادرة تستهدف الفتيات من سن 18 عامًا إلى 30 عامًا، مع لمس الواقع بشكل عملي، من خلال تعلم مواجهة التحرش اللفظي والجسدي، من خلال تدريب جديد للدفاع عن النفس تحت مسمى «ويندو».

وتابعت: «التدريب بيعلم البنات إزاي يدافعوا عن أنفسهن، وإزاي يردوا بشكل صحيح على المتحرش لفظيا وجسديًا»، مشيرة كذلك إلى اعتماد المبادرة على علاج الفتيات بالفن، مثل المسرح التفاعلي، من خلال مناقشة مشكلات واقعية، يتم عرضها بشكل درامي.

وذكرت أنه يتم استخدام بعض الفنون مثل «الماندالا» و«الديكوباج» لإخراج الطاقة السلبية لدى الفتيات، متابعة: «من خلال الرسم والألوان بيتم قياس الحالة النفسية للفتيات».