النيابة تأمر بضبط وإحضار متهمين أطلقوا النار على أمين شرطة بالسيدة زينب

أمرت نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار حاتم البنا وبإشراف المحامى العام الأول لنيابات جنوب المستشار أحمد عز بسرعة ضبط وإحضار مجهولين أطلقوا النار على أمين شرطة أثناء تواجده بالشارع.

واستعجلت النيابة تحريات المباحث ومن المقرر أن ينتقل محقق النيابة إلى المستشفى للاستماع إلى أقوال أمين الشرطة والمواطن الآخر عقب تحسن حالتهم.

وكشفت التحريات الأولية، إصابة أمين شرطة بالمرور بالسيدة زينب ومواطن بطلق نارى على يد تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة .

وكان اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارًا بإصابة أمين شرطة من قوة المرور أثناء تواجده بمنطقة السيدة زينب وتبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء أشرف الجندي ، مدير مباحث العاصمة، أنه أثناء رصده لتشكيل عصابى يسرق هاتف محمول من مواطن حاول استيقافهم وإلقاء القبض عليهم إلا أنهم أطلقوا أعيرة نارية نحوه فأصيب بقدمه الأيسر وأصيب مواطن آخر قادته الصدفة أن يتواجد بمكان الحادث وتم نقلهم لمستشفى القصر العينى لتلقى العلاج.