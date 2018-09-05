المحافظات تستعد للدراسة بمنافذ مستلزمات مدرسية وتسهيلات لطلاب سيناء وحظر التبرعات

كتب ــ مصطفى عطية ومصطفى سنجر وماهر عبدالصبور وخالد محمد ويونس درويش:

سيارات للمناطق الأشد احتياجًا لتلبية احتياجات الطلاب بأسعار مخفضة.. ومؤهل الثانوية العامة والبطاقة الشخصية فقط لقبول طلاب الشيخ زويد ورفح بمدينة جامعة العريش

واصلت المحافظات استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد فى الجامعات والمدارس، وسط عدد من الإجراءات لتسهيل العملية التعليمية، منها استكمال أعمال الصيانة، وعدم ربط الكتب بدفع المصروفات، مع توفير مستلزمات الطلاب بأسعار مخفضة فى عدد من المنافذ.

وأقامت مديريات أمن المنوفية والقليوبية وبورسعيد وجنوب سيناء وقنا، المعارض والمنافذ الثابتة، وتوجيه سيارات متحركة للمناطق الأكثر احتياجا لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة «كلنا واحد».

وحسب بيان أمنى، اليوم، تستمر المعارض فى تقديم خدماتها لمدة شهر، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعار السلع المناسبة مقارنة بأسعار السوق.

وأكد عادل عطية مدير عام التعليم العام بالقليوبية، خلال اجتماعه بمسئولى التعليم الإعدادى، اليوم، ضرورة الانتهاء من الاستعدادات فى المدارس وسد العجز فى جميع التخصصات وتكثيف المتابعات، والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أى معوقات بمحيط لمؤسسات التعليمية، قبيل بدء الدراسة التى تنطلق فى الثانى والعشرين من سبتمبر الحالى.

كما وجه بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء لإزالة المخلفات وتجمعات القمامة، ومنع وجود الباعة الجائلين بمحيط المدارس، والانتهاء من أعمال الصيانة ومتابعة تسليم الكتب الدراسية دون ربطها المصروفات، وتم التنبيه بشكل مشدد على حظر جمع أى تبرعات تحت أى مسمى.

ووجه جمال نور الدين محافظ أسيوط، خلال مؤتمر اليوم، رؤساء المدن والأحياء بقيادة سيارات الوحدات المحلية المخصصة للقمامة أو الإنقاذ بأنفسهم لتقديم خدمات للمواطن عند تعذر عدم توافر سائقين، قائلا إن المدارس التى تفقدها تحولت إلى عشش حمام، والمستشفيات تحولت لخرابات ومدافن للمرضى

وفى شمال سيناء وجه حبش النادى رئيس جامعة العريش، بتسهيل إجراءات قبول الطلاب من الشيخ زويد ورفح فى المدينة الجامعية، دون شرط وجود إيصالات الكهرباء والتليفونات والمياه.

وأكد النادى، فى بيان اليوم، أن التقديم يتم بصورة مؤهل الثانوية العامة والبطاقة الشخصية فقط، دون المطالبة بإجراءات أخرى، مع توجه محافظ شمال سيناء عبدالفضيل شوشة، ووزارة التعليم العالى لتخفيف الإجراءات على طلاب المحافظة خاصة المنقولين من الشيخ زويد ورفح.

كما أنهت جامعة المنيا خطتها لاستقبال طلابها فى العام الجديد، حيث بدأت اليوم أولى جولات اللجنة الداخلية للكليات المشكلة من مجلس الجامعة برئاسة محمد جلال حسن القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، ومصطفى عبدالنبى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، قياس مدى جاهزية الجامعة لتقديم الخدمة التعليمية والبحثية والتدريبية، والإسكان الطلابى والرعاية الطبية والأنشطة.