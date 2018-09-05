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لجنة الانتخابات الموريتانية: إعلان النتائج النهائية في غضون 3 أيام

نواكشوط - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 5 سبتمبر 2018 - 3:52 ص | آخر تحديث : الأربعاء 5 سبتمبر 2018 - 3:52 ص
قال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، محمد فال ولد بلال، إن إعلان النتائج الكلية للانتخابات البرلمانية الموريتانية سيتم في غضون يومين أو ثلاثة.

وأوضح رئيس اللجنة في تصريح صحفي، مساء الثلاثاء، في نواكشوط أن "الكم الكبير من الأحزاب السياسية واللوائح المتنافسة ووجود خمسة اقتراعات في اقتراع واحد وخمسة صناديق للتصويت عقّدت عمليات الفرز والجمع وأعداد المحاضر وتوزيعها على ممثلي الأحزاب".

وأضاف أنه "لا يوجد تأخير في إعلان النتائج وإنما جهد متواصل للفرز واحتساب الأصوات والتدقيق والإحصاء ومركزة النتائج وإعلانها تباعا قبل تسليم محاضر بشأنها كل حزب مشارك".

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