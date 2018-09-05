قال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بحث في اجتماعه مع الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، جهود زراعة القطن طويل وقصير التيلة.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الحكومة لديها رؤية لزرع مساحات من القطن قصير التيلة استجابة لاحتياجات المصانع ومواكبة متطلبات السوق الدولي في هذه الصناعة، مع الحفاظ على تميز مصر بزراعة الأقطان طويلة التيلة.



وأوضح أن هناك جهودًا كبيرة للحفاظ على زراعة القطن وزيادة إنتاجيتها، مع البدء في زراعة تجريبية معزولة للقطن قصير التيلة لتطوير هذه الصناعة، مؤكدًا أن التوسع في زراعة القطن قصير التيلة لن يقابله خفض لمساحة زراعة القطن طويل التيلة.



وذكر أن الجهد لدعم القطن طويل التيلة مستمر، إلا أن الحكومة تستهدف زراعة قصير التيلة في مناطق معزولة لمنع اختلاطهما، لتلبية احتياجات مصانع الغزل والنسيج.



وعن اجتماع «مدبولي»، مع وزيري المالية والتخطيط، قال إنه استهدف بحث برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، مشددًا على اهتمام الدولة بتنمية الصعيد ورفع مستوى الخدمات بها وتحسين مستوى مناخ الأعمال والتنافسية وإتاحة الفرصة لاستغلال الفرص التنموية والاستثمارية بالصعيد.



وأشار إلى استعراض الاجتماع للمرحلة الأولى من البرنامج والتي تم فيها تنفيذ عدد كبير من المشروعات تكلفت 1.6 مليار جنيه في محافظة قنا، و1.3 مليار جنيه في سوهاج.



ولفت إلى تنفيذ مشروعات صحية وبيئية وطرق وصرف صحي وتطوير وحدات بيطرية وتوفير مياه، ومشروعات أخرى، مضيفًا أن المرحلة الثانية تتضمن عدد كبير من المشروعات في نفس السياق.



