«رحيق كوريا» في حفلين بأوبرا «القاهرة» و«الإسكندرية»

تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، بالتعاون مع المركز الثقافي الكوري، أولى الفرق الأجنبية الزائرة في موسم الأوبرا الجديد 2018/2019.

وتعرض فرقة «E-do» الكورية حفلين، الأول في الثامنة مساء الأحد المقبل، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، والثاني في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

وتقدم الفرقة تحت عنوان «رحيق كوريا»، عرضًا يجمع بين الأصالة والمعاصرة، من خلال العزف على الآلات التقليدية والحديثة، بهدف إحياء الأغاني والرقصات التقليدية، بالإضافة إلى تقديم ألوان موسيقية حديثة مثل الجاز والبوب.

ويتضمن برنامج الحفلين، مؤلفات بعنوان «طائر النسيان»، و«ضوء القمر الشجاع»، و«موسيقى سيناوي»، بالإضافة إلى مقطوعة بعنوان «كانج وونج دو اريرانج»، التي تعتمد على أنماط موسيقية متنوعة لمناطق كورية مختلفة، يتم مزجها في حركات موسيقية ارتجالية.

يذكر أن فرقة «E-do»، تتكون من ١٠ فنانين وتقود الفرقة «كيونج -هو ايو» التي تعد واحدة من أكثر الفنانين شهرة في كوريا، ويعود إليها الفضل في إحياء آلة (تشول هيونج جم) وهي آلة موسيقية قديمة على وشك الإندثار.