أعلن طيران الإمارات مساء اليوم الأربعاء، أن عدد الأفراد المصابين بوعكة صحية على رحلة الطائرة الإماراتية "EK203"، المنطلقة من "دبي" تجاه "نيويورك" هم 10 مرضى فقط.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الأربعاء أنه لدى وصول الرحلة إلى مطار "جون كينيدي"، قامت السلطات الصحية بتوقيع الكشف الطبي عليهم كإجراء وقائي، ويجري تقديم العناية الضرورية للحالات المتطلبة.

وجاء في البيان الذي نشرته الشركة على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر": "تأكد طيران الإمارات أن 10 من الركاب قد أصيبوا بوعكة صحية على متن رحلتها المنطلقة من دبي الى نيويورك وفور وصول الرحله تلقتهم السلطات الصحية المحلية كأي إجراء إحترازي وجميع الباقين سينزلون قريبا من الطائرة والسلامة والرعاية لعملاءنا هي أولويتنا الأولى".

وكانت تقارير إخبارية محلية ذكرت في وقت سابق أن عشرات الركاب على متن الرحلة الجوية قد أصيبوا بأعراض مرضية وأنه تم احتجاز الطائرة وركابها بمنطقة الحظر الصحي بالمطار.

ولم تفصح الشركة عن مزيد من التفاصيل حول أسباب الأعراض المرضية التي ألمت ببعض ركاب رحلتها الدولية.