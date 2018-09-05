والوضع الأسوأ في أوكرانيا

نُشرت دراسة حديثة في موقع «World life expectancy»، تكشف عن متوسط أعمال الأيتام بشكل خاص، وعددهم، والمشاكل التي يتعرضون لها، وذكر الموقع المتخصص في إصدار دراسات عن معدلات الوفاة في العالم، أن هناك ما يقرب من 163 مليون يتيم في العالم.

وكشفت الدراسة، بأن متوسط الأعمار المتوقع لسكان العالم 69 عامًا، ومتوسط أعمار الأيتام 30 عامًا، وتُعد دول أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية، والولايات المتحدة الأمريكية، هي الأكثر انتشارًا.

وحسب الدراسة الصادرة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونسكو، فإن الأطفال الذين يغادرون نظام «فوستر للرعاية» في سن 18، 25٪، منهم سيصبحون بلا مأوى، و56٪ سيصبحون عاطلين عن العمل، و27٪ ينتهي بهم المطاف في السجن، و30٪ من الإناث سيواجهون الأبوة المبكرة.

وأشارت الدراسة، إلى أن معظم التقديرات، تؤكد أن هناك 163 مليون يتيم في العالم، الهند فقط تحتوي على 30 مليون، وأن محنة الأطفال الأيتام في أفريقيا موثقة ومعروفة لدى الجميع، عكس دول مثل روسيا الأقل شهرة في أزمات الأيتام هناك.

وفي أوكرانيا يصبح الأمر أسواء بكثير، حيث يتم تبني 30% فقط من الأيتام، وطبقًا للأمم المتحدة، باقي الأطفال ينتهي بهم المطاف في الشوارع، مع احتمالات وفاة الفتيات في عمر 24 عام.

وفي المسكيك هناك ما يقرب من 1.5 مليون طفل يتيم، يعتمدوا على مصادر تمويل خارجية للبقاء على قيد الحياة، لعدم وجود رعاية حكومية لهم، مع احتفاظ المكسيك على الرقم الأسوء، أن كل عامين يكون هناك 30.000 يتم؛ بسبب مقتل أبائهم خلال عمليات تجارة المخدرات.

واختتمت الدراسة، أن كل الأدلة أثبتت أن التبني هو الخيار الأفضل للأطفال ويجعلهم يعيشون حياة أفضل، رغم ذلك تعد حالات التبني للأطفال خلال الـ17 شهر الأولى لولادتهم هي الأكثر انتشارًا في العالم.