مقتل وإصابة 19 من بينهم قادة لـ«طالبان» في اشتباكات شمال أفغانستان

قتل وأصيب 19 شخصا على الأقل، من بينهم قادة محليون لحركة طالبان وأفراد أمن، خلال اشتباكات بإقليم باغلان، شمال أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال فيلق شاهين «209»، التابع للجيش الأفغاني، في الشمال في بيان، إن 6 مسلحين على الأقل قتلوا، خلال الاشتباكات مع قوات الأمن، بقرية لاكان.

وأضاف البيان، أن الاشتباكات اندلعت، وسط استمرار العمليات العسكرية.

وتابع «فيلق شاهين» 209، أن قائدا محليا بحركة طالبان، يدعى قاري جاويد، من بين هؤلاء القتلى، مؤكدا أن 11 مسلحا على الأقل من «طالبان» أصيبوا أيضا، خلال الاشتباكات، إلى جانب اثنين من أفراد الأمن تردد أن صحتهما مستقرة.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها «طالبان» على التقرير حتى الآن.