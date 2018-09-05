كشف النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تفاصيل مبادرة دمج الغارمين والغارمات، قائلة إن الهدف منها هو عدم تكرار تجارب هؤلاء، عن طريق إيجاد مصدر رزق لهم، بدلًا من الاقتراض والعودة للسجن مرة أخرى.



وأضافت خلال لقائها مع برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أمس الثلاثاء، أنه تم الاتصال بالدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، من أجل التنسيق للمبادرة، موضحة أنه تم تشكيل لجنة مكونة من ممثلين لوزارة التضامن وبنك ناصر الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ممثلي عدد من لجان مجلس النواب، وذلك لتنفيذ أهداف المبادرة.



وأوضحت أن المبادرة تشمل عمل حصر كامل لكل الغارمين والغارمات بالإضافة إلى تصنيفهم، وذلك بالنسبة للذين داخل السجون، أو الذين تم الإفراج عنهم، مشيرة إلى عمل تصنيف فئوي وعمري لهم، لتدريبهم إلى جانب إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لهم، ثم تسويق منتجاتهم من خلال منظمات المجتمع المدني.



وأشارت كذلك إلى عمل بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، لتقديم بعض السلع بأسعار مخفضة، لدعم الأسر التي تقوم بتجهيز فتياتها للزواج، حتى لا تقع فريسة للتجار، وبالتالي الاضطرار للاستدانة.



