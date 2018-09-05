«فيسبوك» تقاضي «بلاك بيري» بتهمة سرقة براءة اختراع

رفعت شركة «فيسبوك» دعوى قضائية ضد شركة «بلاك بيري ليمتد» بتهمة سرقة براءة اختراع، في تصعيد للمعركة القانونية بين الشركتين.



وذكرت وكالة بلومبرج أن «فيسبوك» قدمت دعوى من 118 صفحة، الثلاثاء، إلى محكمة سان فرانسيسكو الاتحادية، اتهمت فيها بلاك بيري بسرقة تكنولوجيا الرسائل الصوتية الخاصة بها.



وتسعى فيسبوك للحصول على تعويضات لم تحددها.



وفي مارس، رفعت بلاك بيري دعوى أمام محكمة اتحادية في لوس أنجلوس اتهمت فيها عملاق التواصل الاجتماعي بالتعدي على براءات اختراع خاصة بها للرسائل عبر الهاتف المحمول.



وقالت الشركة إن فيسبوك استخدمت بشكل غير مصرح به تكنولوجيا خاصة ببلاك بيري في الرسائل الفورية لخدمات الدردشة على فيسبوك ماسنجر وواتساب ماسنجر وإنستجرام.