«الإسكان» تطرح مزايدة لبيع 30 قطعة أرض فى 13 مدينة جديدة

أعلن رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، مصطفى مدبولى، طرح 27 قطعة أرض بنشاط عمرانى متكامل، بمساحات تتراوح بين 9.95 و117 فدانًا، فى 11 مدينة جديدة، هى الشيخ زايد، و6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، وأسوان الجديدة، والسادات، ودمياط الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، وأخميم الجديدة، والمنصورة الجديدة، إلى جانب 3 قطع أراضى بنشاط سياحى، بمساحات تتراوح بين 19 و105 أفدنة، بمدينتى أسوان ودمياط الجديدتين.

وأوضح مدبولى، فى تصريحات صحفية، اليوم، أن كراسات الشروط ستتاح بدءًا من 25 سبتمبر الجارى، بمقار أجهزة المدن المطروحة بها الأراضى، مشيرًا إلى أن البيع بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة (مظروف فنى وآخر مالى) بين الشركات القائمة.

من جانبه، قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، طارق السباعى، إن تقديم العروض وفتح المظاريف الفنية بجهاز المدينة المقدم بشأنه العطاء، الساعة 12 ظهر الأربعاء، الموافق 31 أكتوبر المقبل، بعد سداد تأمين دخول المزايدة، الذى يتراوح بين 250 ألف جنيه و13 مليون جنيه، طبقًا لموقع ومساحة ونشاط كل قطعة، بشيك مصرفى باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو بخطاب ضمان بنكى معتمد غير مشروط صادر لصالح الهيئة بناءً على طلب المتقدم بعرضه للمزايدة، ويُقدم ضمن المظروف الفنى.

وأشار السباعى إلى إسناد قطعة الأرض لصاحب أعلى قيمة لسعر المتر المربع للعروض المقبولة فنيًا، على أن يكون السعر المقدم هو سعر السداد الفورى.

وعن طريقة السداد، أوضح: يتم استكمال سداد 10% من قيمة الأرض الراسى بها المزايدة بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5 % مصاريف مجلس الأمناء) خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور أمر الإسناد، وسداد باقى القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر.

وأضاف: كما يجوز سداد باقى القيمة على 4 سنوات بأقساط ربع سنوية متساوية مضافًا إليها عائدًا استثماريًا يُعادل سعر الفائدة المُعلن من البنك المركزى المصرى وقت السداد + 2 % على الرصيد المدين بالإضافة إلى 0.5 % مصاريف تحصيل، قائلا: ويُستحق (القسط الأول + الفائدة) بعد 3 أشهر من تاريخ صدور أمر الإسناد.

ولفت السباعى إلى عقد جلسة استفسارات بمقر جهاز مدينة السادس من أكتوبر، فى العاشرة صباح الثلاثاء، الموافق 9 أكتوبر المقبل، للمتقدمين للمزايدة الذين اشتروا كراسة الشروط، أو من يفوضونهم بالحضور بموجب خطاب رسمى.