حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، جلسة 10 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم في اتهام 10 أشخاص بالسرقة بالإكراه والتزوير في محررات رسمية، بدائرة قسم القطامية.

وأسندت النيابة للمتهمين "أحمد.ع"، و"سليمان.ش"، و"أبو الخير.ع"، و"أحمد.س"، و"نبيل.م"، و"بديع.ق"، و"أمين.ج"، و"أحمد.م"، و"خالد.ي"، و"وائل.ح"، تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة المنقولات المبينة وصفا وقدرا بالأوراق، المملوكة للمجني عليهما "منال.أ" بطريق الإكراه.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين قاموا بإشهار سلاح ناري في وجه المجني عليها وسرقوا المنقولات الواردة بالتحقيقات.