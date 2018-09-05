وزير الخارجية الأمريكي يبدأ اليوم جولة آسيوية تشمل باكستان والهند

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، جولة آسيوية تشمل باكستان والهند.



وتأتي زيارة بومبيو لإسلام آباد في أعقاب قرار وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) إلغاء 300 مليون دولار من المساعدات الأمنية لباكستان، بدعوى عدم اتخاذ "إجراء حاسم" من جانب باكستان ضد مسلحي حركة طالبان الأفغانية الذين ينشطون من أراضيها.



ومن المقرر أن يجتمع بومبيو مع نظيره الباكستاني شاه محمود قرشي، الذي قال يوم الأحد، إن المبلغ الكبير الذي تحتجزه الولايات المتحدة ليس معونات وإنما هو سداد تكاليف الموارد التي تنفقها باكستان في مكافحة الإرهاب.



كما سيلتقي الوزير الأمريكي رئيس الوزراء عمران خان الذي عارض وجود القوات الأمريكية في أفغانستان وتعهد بإعادة تحديد العلاقات مع واشنطن.



وسبق أن قال خان: "نرغب في علاقات تعود بالنفع على نحو متبادل مع الولايات المتحدة، لا تفيد جانبا واحدا فقط".



وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان في بداية العام عندما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البلاد بالكذب وخداع واشنطن في الحملة العالمية ضد الإرهاب.