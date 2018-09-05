يرى عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي أنه الأفضل في مركزه ولا يوجد لاعب قادر على تعويضه في الأهلي.

وقال السعيد في تصريحات لقناة بيراميدز :" لعبت في المركز 10 بمواصفات مختلفة .. تطلب الأمر مهام هجومية وأخرى دفاعية".

وأضاف :" بالطبع كل لاعب يقوم بدوره بشكل مختلف .. أبوتريكة قدم اداء مختلف في هذا المركز وكان يقوم بدوري هجومي أكثر ولكني كنت أقوم بـ50 % من مهامي بشكل دفاعي".

وردًا عن اللاعب الذي سيكون خليفته في الأهلي قال السعيد :" أعتقد أن ناصر ماهر هو الأبرز .. لاعب مميز ويستطيع القيام بدوري هجوميًا".

وكان السعيد قد أكد أنه أخلص للأهلي في الفترة التي قضاها في الفريق ولكنه تعامل مع الأمر بواقعية .. ( طالع التفاصيل ).