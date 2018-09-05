مصادر: مرشح ألماني يسعى لرئاسة المفوضية الأوروبية خلفا ليونكر

قالت مصادر حزبية ألمانية، يوم الثلاثاء، إن مرشحا ألمانيا من التيار المحافظ بصدد الترشح لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية، ومن المحتمل أن يصبح أول ألماني يتولى هذا المنصب قوم بهذا الدور المؤثر منذ أكثر من 50 عاما.



ومن المتوقع أن يعلن مانفريد فيبر، من الحزب المسيحي الاجتماعي، الشقيق البافاري للحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، ترشحه رسميا اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).



وتفيد تقارير بأن فيبر (46 عاما) الذي يقود حزب الشعب الأوروبي المنتمي إلى يمين الوسط في البرلمان الأوروبي، يحظى بتأييد حزب ميركل وشقيقه البافاري.



وفي حال حصل على تأييد حزب الشعب الأوروبي في مؤتمر الحزب في هلسنكي في شهر نوفمبر، فإن أمامه فرصة قوية لخلافة الرئيس الحالي للمفوضية، جان كلود يونكر، الذي سيترك هذا المنصب في مايو القادم.



وأبلغ فيبر الاتحاد المسيحي الاجتماعي بقراره فيما يتعلق بالترشح أمس الثلاثاء.



ويحتاج المرشحون لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية إلى ضمان دعم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي.



ولم يرأس أي ألماني المفوضية منذ عام 1967.



يشار إلى أن فيبر عضو في البرلمان الأوروبي منذ عام 2004.