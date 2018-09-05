إسرائيل تغلق الحاجز الوحيد المخصص لعبور الأفراد مع غزة

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أغلقت إسرائيل، اليوم الأربعاء، حاجز «بيت حانون/إيرز» الوحيد المخصص لعبور الأفراد مع قطاع غزة، وذلك حتى إشعار آخر.

وقالت اللجنة الفلسطينية لإدارة المعابر إن السلطات الإسرائيلية أبلغتهم بإغلاقه أمام المغادرين باستثناء الحالات المرضية، فيما سيكون مفتوحا أمام العائدين.

وعزت مصادر إسرائيلية الإغلاق إلى تظاهرة نظمتها هيئة مسيرات العودة أمام الحاجز المذكور مساء أمس وتخللها أعمال تخريب في بعض مرافقه.

وحاجز «بيت حانون/إيرز» هو الوحيد المخصص للمغادرة من قطاع غزة إلى إسرائيل والضفة الغربية، وتفرض إسرائيل قيودا مشددة على الحركة من خلاله بحسب مسؤولين فلسطينيين.

وأصيب يوم أمس 25 فلسطينيا بجروح وحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت عقب تظاهرة احتجاجية أمام الحاجز احتجاجا على الأزمة المالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».