«الوزراء»: توصيل الإنترنت لـ92% من المدارس الثانوية

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، استهدف متابعة خطوات تنفيذ توصيل الإنترنت للمدارس خلال الفترة الماضية، موضحًا أن هذا المشروع مرتبط بالصف الأول الثانوي تحديدًا في إطار النظام التعليمي الجديد.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أنه تم توصيل شبكة الألياف الضوئية لـ2180 مدرسة من إجمالي 2382 مدرسة، أي بنسبة تصل إلى 92% من المدارس المستهدفة، مشيرًا إلى العمل حاليًا على توصيل أجهزة التابلت للمدارس، وتجهيز المقرات من الداخل للتعامل بالمنظومة الجديدة مع بداية العام الدراسي المقبل.

وأوضح أن عملية توزيع التابليت عملية معقدة وسيتم البدء فيها بشكل تدريجي ليكتمل التوزيع على كامل طلاب الصف الأول الثانوي في الجمهورية بحلول شهر ديسمبر أو يناير القادمين.

وذكر أنه اعتبارًا من أكتوبر القادم فإنه سيتم تسلم نحو 50 ألف طالب ومعلم جهاز تابليت، ثم التدريج في استكمال توزيع باقي الكميات في الأشهر التالية ليتسلم كافة طلاب الصف الأول الثانوي جهازهم.