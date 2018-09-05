رئيس جامعة الإسكندرية: بدء التحصيل الإلكترونى للمصروفات لتقليل فرص الفساد

دخول كلية الهندسة بالكارت الذكى للمرة الأولى.. وإنشاء المبانى الجديدة فى فرع جنوب السودان قريبا

نقل عدد من الكليات إلى أرض الجامعة الجديدة فى أبيس.. وإعادة بناء كلية العلوم على طريق الحرية لتضم فرعى الشاطبى ومحرم بك

قال رئيس جامعة الإسكندرية عصام الكردى، إن الجامعة قررت تطبيق التحصيل الإلكترونى للمصروفات فى جميع كلياتها لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا، مع بداية العام الدراسى الجديد، اعتبارا من بداية شهر سبتمبر الحالى، وإلغاء أى تحصيل نقدى أو ورقى بهدف تقليل مجالات الفساد.

وأوضح الكردى، فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم، أنه سيتم تطبيق دخول الطلاب بالكارت الذكى على البوابات الإلكترونية فى كلية الهندسة للمرة الأولى بداية من العام الحالى، معلنا استقلال فرع مطروح عن جامعة الإسكندرية ليكون جامعة مطروح بقرار من المجلس الأعلى للجامعات.

ولفت الكردى إلى أنه سيتم إعادة بناء كلية العلوم على طريق الحرية، لتضم فرعى الشاطبى ومحرم بك، مشيرا إلى دخول مبانى من كلية الهندسة ذات الطراز المعمارى المميز مرحلة الترميم.

وأشار الكردى إلى أن عدد المترددين على المستشفيات الجامعية فى الأسكندرية بلغ خلال العام الحالى مليون ونصف مليون مريض يتلقون الخدمة فى 11 مستشفى، معلنا بدء تشغيل مستشفى أورام برج العرب بطاقة 80 سريرا، بعد أن كان 40 سريرا.

وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة نظمت قوافل طبية وعلاجية إلى عدد من الدول الإفريقية الشقيقة، موضحا أن القافلة الطبية التى تنظمها الجامعة فى الوقت الحالى، بالتعاون مع الحكومة الكينية ومحافظ مقاطعة كريتشيو فى كينيا، أجرت على مدى أسبوع أكثر من 100 عملية مياه بيضاء، وزرع عدسات لـ 100 مريض، وعمليات أخرى لإزالة المياه البيضاء، والمياه الزرقاء، وزرع العدسات اللينة فى مقاطعة كريتشيو الكينية دون مقابل.

ونوه الكردى إلى أن وجود أساتذة مصريين فى فرع الجامعة فى تشاد، فيما ستبدأ أعمال إنشاء المبانى الجديدة فى فرع جنوب السودان خلال الفترة المقبلة.

كما أشار إلى تقدم الجامعة فى مؤشرات التصنيف العالمية بفضل قرارت الجامعة وتشجيع أعضاء هيئة التدريس ماديا وتوفير الإمكانيات اللازمة لجميع الكليات.

وعن البرامج الدراسية فى الخارج، أوضح الكردى أنه سيتم عقد يوم تعريفى بالبرامج الدراسية الجديدة التى سيتم تقديمها اعتبارا من العام الدراسى بالتعاون مع جامعة أوشن الأمريكية لإنشاء كليات مجتمعية للمرة الأولى فى مصر.