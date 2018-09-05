الخطيب يترأس وفد الأهلي لمناقشة مشروح اللائحة في اللجنة الأوليمبية

يتوجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، صباح غدٍ، الخميس، إلى اللجنة الأوليمبية المصرية، على رأس وفدٍ رسميٍّ من النادي لمناقشة مشروع لائحة النظام الأساسي، والتعرف على مقترحاتها، قبل عرضها على الجمعية العمومية غير العادية في الـ28 من سبتمبر الحالي.

ويضم الوفد أعضاء اللجنة المركزية لمشروع لائحة النظام الأساسي، ومحمد مرجان، المدير التنفيذي، والمستشار أسامة قنديل، رئيس محكمة الاستئناف وعضو لجنة الصياغة النهائية، ومحمد فتحي، المشرف على الشئون القانونية.

وكانت اللجنة المركزية لمشروع لائحة النظام الأساسي قد أرسلت مشروع اللائحة الى اللجنة الأوليمبية، التي قامت بدورها بتوجيه الدعوة إلى مسئولي الأهلي وأعضاء اللجنة المركزية، من أجل مناقشتها، وإبداء مقترحاتها على الشكل النهائي لمشروع اللائحة.

هذا، وتكثّف اللجنة المركزية من اجتماعاتها، حيث عقدت العديد من الاجتماعات لمناقشة المقترحات الجديدة، التي تلقّتها من أعضاء الجمعية العمومية، وورش العمل المختلفة، بشأن إجراء بعض التعديلات على بنود مشروع لائحة النظام الأساسي، للعرض على مجلس الإدارة؛ تمهيدًا لمناقشتها واعتمادها.

كانت اللجنة المركزية للائحة النظام الأساسي قد خصّصت بريدًا إلكترونيًا؛ لتلقي مقترحات الأعضاء، علاوة على المنافذ التي أقيمت لذات الأمر، ويستمر تلقي تلك الاقتراحات حتى التاسع من الشهر الجاري. «الخطيب» يترأس وفد الأهلي في «الأوليمبية» غدًا.. ويستعرض «مشروع اللائحة«

محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، يتوجّه صباح غدٍ، الخميس، إلى اللجنة الأوليمبية المصرية، على رأس وفدٍ رسميٍّ من النادي لمناقشة مشروع لائحة النظام الأساسي، والتعرف على مقترحاتها، قبل عرضها على الجمعية العمومية غير العادية في الـ28 من سبتمبر الحالي.

ويضم الوفد أعضاء اللجنة المركزية لمشروع لائحة النظام الأساسي، ومحمد مرجان، المدير التنفيذي، والمستشار أسامة قنديل، رئيس محكمة الاستئناف وعضو لجنة الصياغة النهائية، ومحمد فتحي، المشرف على الشئون القانونية.

وكانت اللجنة المركزية لمشروع لائحة النظام الأساسي قد أرسلت مشروع اللائحة الى اللجنة الأوليمبية، التي قامت بدورها بتوجيه الدعوة إلى مسئولي الأهلي وأعضاء اللجنة المركزية، من أجل مناقشتها، وإبداء مقترحاتها على الشكل النهائي لمشروع اللائحة.

هذا، وتكثّف اللجنة المركزية من اجتماعاتها، حيث عقدت العديد من الاجتماعات لمناقشة المقترحات الجديدة، التي تلقّتها من أعضاء الجمعية العمومية، وورش العمل المختلفة، بشأن إجراء بعض التعديلات على بنود مشروع لائحة النظام الأساسي، للعرض على مجلس الإدارة؛ تمهيدًا لمناقشتها واعتمادها.

كانت اللجنة المركزية للائحة النظام الأساسي قد خصّصت بريدًا إلكترونيًا؛ لتلقي مقترحات الأعضاء، علاوة على المنافذ التي أقيمت لذات الأمر، ويستمر تلقي تلك الاقتراحات حتى التاسع من الشهر الجاري. طالع التفاصيل