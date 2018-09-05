بيونج يانج تنتقد زيادة سول لميزانيتها الدفاعية

انتقدت وسائل إعلام كورية شمالية اليوم الأربعاء، زيادة كوريا الجنوبية لميزانيتها الدفاعية وتمديد اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية مع اليابان.

جاء ذلك تزامنا مع زيارة المبعوثين الخاصين للرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، إلى كوريا الشمالية، طبقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

وقال موقع «مياري» الكوري الشمالي للدعاية الخارجية اليوم، إن حكومة كوريا الجنوبية زادت مؤخرًا ميزانيتها الدفاعية لعام 2018 بنسبة 8.2%، واصفا ذلك بأنه تحد كبير ضد إعلان بانمونجوم الذي اتفقت فيه الكوريتان على نزع السلاح خطوة بخطوة.

وأكد الموقع، أن نزع السلاح يمثل خطوة أولى لتحويل المواجهة إلى المصالحة.

وقال الموقع في مقال آخر، إن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية مددت اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية مع اليابان، لمدة عام، مضيفا أن ذلك فعل خطير سيؤدي إلى حرب باردة جديدة.

وأضاف الموقع، أن تمديد الاتفاقية شكل عقبة كبيرة أمام تنفيذ إعلان بانمونجوم، الذي ينص على عدم اندلاع حرب جديدة في شبه الجزيرة الكورية وفتح عصر السلام الجديد.

وأكد موقع «أوريمينجوكيري» الكوري الشمالي للدعاية اليوم على ضرورة التنفيذ الصادق لإعلان بانمونجوم، قائلا إنه لا ينبغي التردد في تنفيذ إعلان بانمونجوم الذي يتوقف عليه مصير البلاد.