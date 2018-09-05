أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، القرار رقم 440 لسنة 2018 بإضافة 6 مواد كيميائية تستخدم في صناعة الأدوية إلى القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

ونص القرار في مادته الأولى، على أن تضاف هذه المواد وأملاحها ونظائرها، وإيثراتها، وأملاح نظائرها ومستحضراتها أينما وجدت إلى ذلك الجدول، وتتمثل تلك المواد في «AB – Fubinaca»، و«AB – Chminaca»، و«XLR-11»، و«XLR-11N-(4-fluoropentyI) isomer»، و«FUB- AMB»، و«fluoro ABD».

واستند القرار إلى المذكرة المقدمة من اللجنة الثلاثية المشلكة من ممثلين لوزارات الصحة والعدل والداخلية المنعقدة في 18 أكتوبر 2017.