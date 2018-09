تريزيجيه: صلاح الأفضل في العالم

نشر محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر وقاسم باشا التركي، صورة له مع نجم ليفربول محمد صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، وذلك خلال استعدادات "الفراعنة" لمواجهة النيجر ضمن مباريات الجولة الثانية لتصفيات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون 2019.

وقال تريزيجيه في تعليقه على الصورة: "الاستعداد مع أفضل لاعب في العالم"، في إشارة إلى صلاح المرشح لنيل جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم 2018 رفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر ضمن مباريات الجولة الثانية لتصفيات كأس أمم إفريقيا في المجموعة العاشرة إلى جانب كل من تونس وسوازيلاند.

Working out with the best player in the world.🇪🇬❤️ pic.twitter.com/YeRC3Dxi3e