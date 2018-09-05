كارتيرون يهدي التأهل الإفريقي لجماهير الأهلي

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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي، أن التأهل لدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا هدية للجماهير بعد بذل جهد من قبل الجهاز الفني والإداري.

وقال كارتيرون خلال لقاءه التلفزيوني بقناة الأهلي أنه تابع الدوري العام خلال قيادته الفنية لفريق مازيمبي الكونجولي مؤكدًا أن منافسات الدوري الموسم الحالي صعبة للغاية.

وأوضح مدرب الأهلي :"مباريات الدوري هذا الموسم أصبحت شبيهة بمباريات إفريقيا، وكل مباراة بالدوري أصبحت معركة حقيقة لتحقيق الفوز في المباريات، لذك الفريق يخوض معكرتين محلية وإفريقية".

وأضاف:"أشكر جماهير النادي على مسنادة الجهاز الفني واللاعبين حتى الأن بالرغم من عدم رضاهم بمستوى الفريق، لذلك أمامنا مشوار طويل لوصول لمستوى الأهلي الحقيقي وهذا يعتبر تحد لي وللجهاز الفني والإداري".

وشكر كارتيرون مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب على توفير اللازم للفريق بالإضافة إلى الجهاز الإداري الذي كان يجمع جميع المباريات للفرق الإفريقية التي واجهها الأهلي.

وأتم:"لاعبي الأهلي لديهم روح قوية والتي تظهر في اللحظات الأخيرة خلال الفترة السابقة".