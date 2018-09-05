تقنية الفيديو تطرق أبواب الدوري الإنجليزي

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في البطولة، وذلك في 15 مباراة من الموسم الحالي.

وسيبدأ تطبيق التقنية اعتبارا من الجولة الخامسة التي ستنطلق يوم 15 سبتمبر الجاري.

وستكون المباريات التي يطبق فيها التقنية كالتالي : تشيلسي وكارديف سيتي ، نيوكاسل وارسنال ، هدرسفيلد تاون وكريستال بالاس ، مانشستر سيتي وفولهام ، بورنموث وليستر سيتي .

وتطبق التقنية بالفعل في بطولة كأس الرابطة المحترفة ، وتسعى رابطة "البريمير ليج" إلى تطبيقها في ملاعب الدوري.

وكانت تقنية الفيديو قد شهدت جدلًا في بطولة كأس العالم، كما يتم تطبيقها في بطولات الدوري الألماني والفرنسي والإسباني والإيطالي.