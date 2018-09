«باولو كويلو» ينفي مقالا نسب له عن حريق متحف البرازيل: «أتفق معه ولكن لم أكتبه»

نفى الكاتب والروائي البرازيلي الشهير باولو كويلو، مقالًا نسبته له جريدة «الجارديان» البريطانية، عن احتراق المتحف الوطني بالبرازيل، الذي وقع يوم الأحد الماضي، ونال اهتماما عالميا نظرًا لقيمته ولتدمير مئات القطع الأثرية الثقافية والعلمية والتاريخية في الحريق.

وكتبت «الجارديان» في عنوان مقالها المنشور أمس الثلاثاء: «الروائي باولو كويلو عن حريق المتحف الوطني في البرازيل: البلد في حالة بكاء»، وهو مادفع «كويلو» للتعليق على الحساب الرسمي للجريدة على موقع «تويتر» قائلًا: «بالرغم من أنني أتفق مع كل شيء، لكنني لم أكتب هذا المقال».

Although I agree with everything, I did not write this article