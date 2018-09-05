شباب «سفينة النيل»: مصر قادرة على التعامل مع جميع دول إفريقيا دون تمييز

أكدت الوفود الشبابية العربية والإفريقية المشاركة في «سفينة النيل» التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، دور مصر الرائد عربيًا وإفريقيًا ومساندتها لقضايا أمتها العربية والقارة الإفريقية، حيث تعتبر مصر من أكبر الدول الداعمة للاتحاد الإفريقي، كما أن لديها القدرة على التعامل مع جميع دول إفريقيا دون تمييز عرقي أو ديني أو جغرافي.

جاء ذلك خلال الندوة الثقافية الثانية التي نظمتها «سفينة النيل» في يومها السادس ضمن فاعلياتها الفكرية والثقافية والترفهية، بمشاركة شباب وفتيات من مصر و24 دولة، حول سبل تعزيز التعاون العربي والإفريقي مع مصر في الفترة المقبلة.

كما طالب الشباب العربي والإفريقي باستمرار تلك المبادرات المصرية كسفينة النيل، خاصة مع اعتبار القاهرة عاصمة للشباب العربي، وإدراج أوراق عمل بحثية ضمن تلك المبادرات تهتم بالقضايا العربية في مختلف المجالات، وتفعيل دور الشباب بها مع رفع توصيات لصانعي القرار برؤى الشباب العربي تجاه قضايا أمتهم.

وأشاد المشاركون بتوجه مكتب الشباب الإفريقي بوزارة الشباب والرياضة في مصر بإطلاق مدرسة إفريقيا الصيفية في شهر نوفمبر القادم بمناسبة يوم الشباب الإفريقي، وذلك في إطار برنامج الوعي الإفريقي في نسخته الرابعة، والذي تم إطلاقه لأول مرة في نوفمبر عام 2014 لتقديم التيسيرات والخدمات للشباب الإفريقي.

وأشار الشباب إلى دور مصر التاريخي والرائد تجاه الوطن العربي والقارة الإفريقية، خاصة فيما تقدمه من برامج للشباب العربي والإفريقي، مشيدين بدور وزارة الشباب والرياضة.

واستعرض الشباب دور «سفينة النيل» في تحقيق التبادل الفكري والثقافي والحضاري بين الدول العربية والإفريقية، وهو ما لمسه الشباب المشارك من خلال فاعليات السفينة على مدار الأيام السابقة.

على جانب آخر، تواصلت فعاليات الاحتفال بالأيام الوطنية لدول الجزائر واليمن والسودان والأردن وفلسطين، حيث قدم شباب تلك الدول لقطات فنية عن عادات دولهم في الزواج والاحتفالات الرسمية وأهم المعلومات عن دولهم وعلاقاتها الخارجية، كما التقطوا الصور التذكارية، رافعين أعلام دولهم في إشارة للتعاون والتلاحم بين شباب العرب وإفريقيا.

وتصل السفينة في وقت لاحق إلى الأقصر لزيارة معالمها الأثرية والتاريخية، قبل الوصول لأسوان يوم الجمعة في محطتها الأخيرة.