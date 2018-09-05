عرض الإعلامي معتز الدمرداش، خلال برنامجه «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو يحمل رسالة مؤثرة من اللاعب محمد صلاح، لاعب فريق المقاولون العرب، ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، إلى مدربه في قطاع الناشئين بالمقاولون، حمدي نوح.



ووجه «صلاح» الشكر لمدربه في مقطع الفيديو المذاع، قائلًا: «أنا بشكرك جدًا جدًا على إللي أنت عملته معايا، من كل قلبي، ودايمًا فاكرك في كل اللحظات الحلوة إللي في حياتي، وأشوفك على خير لما أنزل مصر».



ومن جانبه، تابع حمدي نوح، في تصريحات للبرنامج نفسه، أنه يعتز بكلام «صلاح»، خاصة بعد تصريحاته بأنه والده الثاني، معقبًا: «محمد صلاح زي ابني، وكنا بنصحي نتدرب في الفجر بعد الصلاة، وأنا عملته كل حاجة عندي سواء كمدرب أو لاعب عشان يكون على أول سلم الاحتراف للخارج».



موضحًا أن هناك العديد من وسائل الإعلام العالمية في أمريكا والبرازيل ومختلف دول العالم، تتواصل معه باستمرار بعد حديث «صلاح» عنه في قناة «cnn».



يُذكر أن اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب المصري لكرة القدم، وهداف نادي ليفربول الإنجليزي، مرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018، ويتنافس مع اللاعب كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطالي، ومع لوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا ونادى ريال مدريد الإسباني، على اللقب.



