ضبط مرتكبى واقعة السطو على سيارة نقل بالمنوفية

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مباحث المنوفية، فى تحديد مرتكبى واقعة السطو على سيارة نقل وسرقة مبلغ مالى من قائدى السيارة تم ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

وكان مركز شرطة تلا بالمنوفية تلقى بلاغا من عاملى توزيع أدخنة بمخزن كائن بمدينة بركة السبع، بأنه أثناء استقلالهما سيارة نقل قيادة أحدهما فى الاتجاه إلى مدينة "تلا" اعترضتهما سيارة بدون لوحات يستقلها 3 مجهولين وبحوزة أحدهم سلاح نارى "خرطوش" واستولوا منهما على مبلغ 433 ألف جنيه حصيلة توزيع أدخنة خاصة.

تم تشكيل فريق بحث قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة، وهم: محمود. ح. ع، 31 عامًا، ومصطفى. ع. م، 22 عامًا، تاجر أدخنة، سبق اتهامه فى قضية "غش تجارى"، محمود. ا. م، 19 عامًا، سائق، عماد. ت. م، 18 عامًا، و"عبدالعزيز.إ"، 21 عامًا، سائق.

تم ضبط المتهمين عدا المتهم الثانى، وبحوزة المتهم الأول السلاح المستخدم فى الواقعة "بندقية خرطوش" وطلقة من ذات العيار وبحوزة الثالث سلاح أبيض "سنجة".

اعترف المتهمون بارتكاب الحادث لعلم المتهم الثانى "تاجر الأدخنة" بحيازة المجنى عليهما مبالغ مالية قيمة تحصيل تجارة الأدخنة فاستعار الأول السيارة المستخدمة فى الواقعة من مالكها "دون علمه" بينما قام الرابع والخامس بمراقبة المجنى عليهما وتتبع خط سيرهما باستخدام مركبة "توك توك".

ضبطت السيارة ومركبة "التوك توك" المستخدمين فى الواقعة ومبلغ 347 ألف جنيه وكمية من السجائر بلغت قيمتها 60 ألف جنيه تم شرائها من متحصلات السرقة وقرروا أن باقى المبلغ بحوزة المتهم الهارب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.