قالت أمل فوزي، رئيس تحرير مجلة حورس، التابعة لشركة مصر للطيران، ردًا على ما أثير مؤخرًا بشأن حوار المجلة مع الممثلة درو باريمور، إن الحوار صحيح، موضحة أن الصحفية عايدة تكلا، التي أجرت الحوار، انتخبت 3 مرات كرئيسة لجمعية النقاد الأجانب بهوليوود، وهي الآن عضوة في الجمعية، ولها تاريخ من العمل الصحفي.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الخميس، أنه تم التواصل مع «تكلا»، لبحث هذه الأزمة، وبالفعل قامت بالاتصال بمسؤول العلاقات العامة بـ«باريمور»، وذكّرته بموعد إجراء اللقاء، متابعة: «كلمت مسؤول العلاقات العامة الخاص بالممثلة وقالته على ميعاد ومكان إجراء الحوار».



وأردفت أن سبب الأزمة يمكن أن يعود إلى اقتطاع أجزاء من الحوار، حتى يناسب المساحة المخصصة له، متابعة: «قطعنا أجزاء من الحوار، والأستاذة عايدة مبتبعتش مقدمات، عشان كده الزميلة المترجمة عملت مقدمة عن الممثلة، وده مقبول في الوسط الصحفي، لأن ما يسأل عنه المحاور من بداية الأسئلة».



وكانت مجلة «حورس» التابعة لشركة مصر للطيران قد نشرت حوارًا مع الممثلة الأميريكية درو باريمور، أثار شكوكًا حول مصداقيته، بسبب مقدمة الحوار التي تضمنت إشارات إلى علاقاتها المتعددة، الأمر الذي دفع فريق عملها نحو نفي إجراء «باريمور» لهذا الحوار.



