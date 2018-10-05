ترامب يتهم محتجات ضد كافانو بتلقي أموال من سوروس

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دون تقديم أدلة، عبر موقع تويتر، اليوم الجمعة، أن النساء اللواتي حاصرن عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ في مصعد احتجاجا على ترشيح بريت كافانو لعضوية المحكمة العليا "تلقين أموالا من سوروس وآخرين".

كانت هذه التغريدة إشارة إلى الملياردير الأمريكي المجري جورج سوروس، الذي جعله العمل الخيري لصالح القضايا الليبرالية اليسارية عدواً لليمين المتطرف.

وكتب ترامب في تغريدة عبر تويتر: "إن صارخات المصعد وقحات للغاية، وتلقين أموالا كمحترفات لا يتطلعن إلا لجعل أعضاء مجلس الشيوخ يبدون أشرارا. احذروا أن تنطلي عليكم هذه الحيلة! كذلك، أنظروا إلى جميع اللافتات المتطابقة بشكل احترافي. ودفع سوروس وآخرون ثمنها"، مضيفا وسم (هاشتاج) "المشاغبون".

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم اعتقال أكثر من 300 شخص في مبنى الكونجرس الأمريكي أمس الخميس خلال احتجاجات ضد كافانو الذي اتهمته ثلاث نساء بالاعتداء الجنسي.

وأظهرت لقطات فيديو تمت مشاركتها عبر الإنترنت السيناتور الجمهوري أورين هاتش يوبخ المتظاهرين الذين حاصروه في مصعد وقال لهم "تعقلوا".

وكان ترشيح كافانو مثار جدل كبير في الولايات المتحدة، يضاف إلى الجدل المثار من جانب حركة "Me Too" حول التحرش الجنسى (أنا أيضا).

