ارتفاع أسعار الجملة في ألمانيا إلى أعلى مستوى منذ عام

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة اليوم الجمعة أن معدل أسعار المنتجين (الجملة)، في ألمانيا، ارتفع خلال أغسطس الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 11 شهرا.

وبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار الجملة 3.1%، مقابل 2.9% خلال يوليو الماضي.

وكان المحللون يتوقعون استقرار معدل التضخم خلال أغسطس الماضي عند مستوى 2.9%، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2017 عندما سجل 3.2% سنويا.

وبلغ معدل التضخم الشهري لأسعار الجملة خلال أغسطس الماضي 0.3% مقابل 0.2% خلال يوليو الماضي، وكان المحللون يتوقعون استقرار المعدل عند مستوى 0.2%.

في الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم الأساسي بدون حساب أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا 0.1% سنويا مقابل 1.8% خلال يوليو الماضي.